Katy Perry se electrocuta en pleno show y continúa cantando (VIDEO)

Lo que comenzó como una gira vibrante y ambiciosa se ha convertido en una travesía llena de sobresaltos para Katy Perry. The Lifetimes Tour ha estado marcada por varios incidentes en lo que va de sus primeras fechas, y el más reciente ocurrió durante su presentación en Carolina del Norte, donde la artista pareció recibir una descarga eléctrica mientras era elevada en una plataforma aérea decorada con luces LED.

En un video grabado por asistentes al concierto, se observa cómo el cuerpo de la cantante se sacude de manera abrupta, lo que desató rumores de un posible contacto con corriente eléctrica. A pesar del susto, Perry no detuvo el espectáculo, demostrando una vez más su capacidad para mantener la compostura incluso en momentos inesperados. “Profesionalismo nivel: ‘me electrocuto, pero no cancelo’”, comentaron usuarios en redes sociales.

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

Una gira llena de obstáculos

Este evento se suma a una cadena de situaciones que han afectado la gira. En julio, durante una presentación en San Francisco, falló el mecanismo de una estructura con forma de mariposa que debía trasladarla por el aire mientras interpretaba Roar. Semanas antes, en otro concierto, una admiradora que había sido invitada al escenario se desmayó por la emoción; Katy interrumpió la actuación para atenderla personalmente, le ofreció agua y dirigió una breve oración junto al público.

Además, la intérprete de Firework ha mostrado en redes sociales los estragos físicos que le han dejado algunas coreografías intensas, incluyendo heridas en las rodillas. También ha enfrentado fallos técnicos, como plataformas inestables, y situaciones inusuales, como cuando un fan logró llegar al escenario y abrazarla durante Hot N Cold.

La propia Katy ha definido esta gira como una especie de “Disneylandia en movimiento”, por su despliegue escénico: efectos visuales impresionantes, ritmos acelerados, trajes cambiantes y maniobras acrobáticas. El tour promociona su más reciente álbum 143 y ya ha recorrido ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con planes de extenderse por Sudamérica, Europa y Asia, finalizando en diciembre.

Pese a los retos logísticos y físicos, la gira ha mantenido su curso, reforzando la imagen de Perry como una artista que no se rinde ante las dificultades.

BB