Cantante de Limp Bizkit derriba un dron en pleno concierto

Un vídeo de Fred Durst , cantante de Limp Bizkit , se ha vuelto viral. El suceso habría sucedido en un espectáculo en el Atakoy Marina de Estambul. La banda se encontró interpretando " Take A Look Around " cuando un dron que sobrevolaba el escenario se acercó a los intérpretes durante un pasaje de la canción. El dispositivo apareció y Durst hizo un gesto para que se acercase un poco más, pero cuando esto lo hizo, el cantante de Limp Bizkit derribó al objeto.

Los rumores dictan que dicho dron estaba grabando el concierto sin permiso de la banda. Ante ello, Durst asestó un certero golpe en el vehículo volador con su micrófono , haciendo que la nave se precipitara frente al suelo, probablemente dañada . Luego, cuando la banda interpretaba la canción " Break Stuff ", el frontman de Limp Bizkit solicitó a un guardia de seguridad que tirara lo que quedaba del dron a la audiencia.

Hasta el momento no se sabe quién es el dueño de dicho dispositivo. No obstante, el vídeo se ha vuelto viral en redes sociales y la situación ha sido ampliamente debatida. A algunos les preocupa el uso de este tipo de “gadgets” sobre todo por la facilidad de romper límites espaciales con respecto a su espectro de circulación. No obstante, algunos otros consideran que la reacción de Durst es excesiva.

Limp Bizkit es una banda de un metal estadounidense que actualmente se encuentra trabajando en una nueva discoteca. Además de ello, la agrupación se encuentra en una gira mundial con una fecha en México para la Explanada del Estadio Banorte en noviembre del año presente.

