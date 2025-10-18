Esta es la magnitud de la EPOC en México

Existe un problema de salud pública que ha cobrado dimensión en México. Aquí los datos sobre ella:

Debido a estimaciones donde se indica que uno de cada 10 mexicanos de más de 40 años llegará a tener la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) , el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a evitar factores de riesgo que favorezcan el desarrollo de este padecimiento y acudir periódicamente con su médico familiar para una revisión de su estado de salud, a fin de prevenir o detectar oportunamente alguna afectación.

El doctor Ricardo Lemus Rangel, médico neumólogo de adultos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, destacó que el principal factor de riesgo para padecer EPOC es a partir del consumo de tabaco o cualquiera de sus derivados, además de la continua exposición de las vías respiratorias a partículas tóxicas como el dióxido de carbono .

“En países como el nuestro, en donde todavía lamentablemente tenemos un alto uso principalmente en zonas rurales de la leña, el carbón o el petróleo, sobre todo para preparar alimentos, y lamentablemente quienes más se van a ver afectadas son las mujeres”, dijo.

El especialista del Seguro Social indicó que los principales síntomas de esta enfermedad son: tos crónica, generalmente acompañada de flema, y dificultad respiratoria .

“Si por algún motivo hay algún paciente o alguna persona que tenga este factor de riesgo, que tenga ya alguno de los síntomas que hemos mencionado y que no saben si tienen la enfermedad, pueden acudir con su médico familiar para que haga lo que corresponda y veamos si ese paciente tiene la enfermedad”, dijo.

Informó que la EPOC se caracteriza por una importante obstrucción en la vía aérea respiratoria de los pacientes, por un problema inflamatorio dentro de todo el árbol bronquial y conforme avanza, se suma la dificultad respiratoria.

El doctor Lemus Rangel explicó que este padecimiento empieza a presentarse en pacientes de más de 40 años porque estas personas tuvieron que pasar varios años expuestos al humo de cigarro, de leña o a sustancias tóxicas para la vía aérea en su ambiente laboral.

“Por eso es que la mayor prevalencia la vamos a ver en adultos de más de 40 años y entre más edad tengan las personas, mayor será la prevalencia de la enfermedad, vamos a encontrar entonces, que uno de cada 10 mexicanos de más de 40 años va a tener EPOC”, remarcó.

Comentó que la mortalidad de este padecimiento se ha incrementado a diferencia de otros, como algunos tipos de cáncer en donde la prevalencia y la mortalidad han disminuido. “En términos generales a nivel mundial mueren más de 3 millones de personas al año por esta enfermedad. En México entre 10 y 15 mil personas fallecen al año por esta enfermedad”.

El médico neumólogo explicó, que es necesario hacer conciencia en la población para que disminuyan la exposición a los factores de riesgo, a fin de evitar su desarrollo. Además de contar con diagnósticos oportunos, que permitan incidir de una mejor manera en el pronóstico y evolución de la enfermedad que no tiene cura.

“Si la detectamos a tiempo e implementamos un tratamiento adecuado, que afortunadamente a nivel institucional tenemos los recursos tanto para hacer diagnóstico como para prescribir el tratamiento correcto. Por tanto, el hacerlo así y oportunamente, nos permitirá modificar el curso y la evolución de la enfermedad”, aseveró.

El especialista de la UMAE Hospital General del CMN La Raza agregó que para el caso de aquellas personas diagnosticadas con EPOC, se establece el tratamiento farmacológico y no farmacológico que le corresponda a fin de evitar que se tenga un pronóstico adverso.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA