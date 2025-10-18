¿Qué factores favorecen el desarrollo del cáncer en la cavidad oral?

La mala higiene bucal, el consumo de tabaco, alcohol, drogas como el cannabis y las prácticas sexuales sin uso de preservativo, son factores que pueden incidir en el desarrollo de cáncer en la cavidad oral, particularmente de lengua, cuyas secuelas deterioran la calidad de vida del paciente, indicó el doctor José Francisco Gallegos Hernández.

El jefe del Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que en el caso de las relaciones sexuales de riesgo, el Virus del Papiloma Humano se adquiere por contacto sin protección y llega a producir la formación de tumores.

Con el objetivo de evitar el desarrollo de neoplasias (crecimiento anormal de células) en boca y lengua el Seguro Social promueve una correcta higiene bucal, revisión cada seis meses por el médico estomatólogo, así como la identificación de síntomas que permita acudir en forma oportuna con el médico familiar o especialista, a fin de recibir tratamiento.

Detalló que entre las principales medidas para prevenir la aparición de esta neoplasia está una higiene diaria con cepillado de dientes al término de cada alimento, uso de hilo dental y enjuague bucal para evitar la formación de placa dentobacteriana; además de abandonar los hábitos de fumar, consumir alcohol y drogas .

Explicó que las normas a nivel mundial indican que un paciente con una lesión como úlcera, afta, bulto o cambios en la cavidad oral a un color rojo o blanquecino, que no cede con medicamentos por una semana, debe ser evaluado por un especialista a fin de descartar o diagnosticar el cáncer de lengua.

El doctor Gallegos Hernández subrayó la importancia de detectar de manera temprana cualquier indicio de posible desarrollo de cáncer, ya que eso permitirá una oportuna intervención médica.

“A partir de los cuatro milímetros que el tumor penetra en el espesor de la lengua el pronóstico es malo, de tal manera que el tiempo que nos da es muy breve para lograr el control oncológico y preservar la función adecuada de este órgano”, expuso.

Cuando se detecta un cáncer de lengua en etapa avanzada, es necesario resecar la mitad de este órgano, además de la disección de los ganglios del cuello; “con base en la etapa que se obtiene con esta operación, se decide si el paciente requiere tratamiento de radiación o quimioterapia”, añadió el especialista del Seguro Social.

Explicó que en el Departamento a su cargo, además de brindar tratamiento, se llevan a cabo acciones de promoción para la salud en pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer en la cavidad oral.

Indicó que se utilizan métodos de determinación e identificación en sujetos de riesgo, a quienes se les practican exploraciones específicas de la cavidad oral con una iluminación que permite identificar lesiones incipientes.

Además, dijo que se apoya en la capacitación de médicos familiares, otorrinolaringólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofaciales, para evitar conductas que puedan cambiar la biología del tumor, por ejemplo, antes de extraer un órgano dentario el odontólogo debe identificar que no exista tumoración de la cavidad oral, ya que se puede provocar una rápida diseminación y afectar diversos órganos.

"Toda esta promoción nos ha permitido que muchos pacientes se beneficien de una terapéutica incipiente y de un diagnóstico oportuno”, dijo el doctor José Francisco Gallegos Hernández.

Con información del IMSS

OA