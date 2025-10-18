Día de Muertos 2025: ¿Dónde comprar papel picado en CDMX?

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México y, como cada año, las calles, altares y fachadas de la Ciudad de México y otras ciudades del país comienzan a llenarse de color con flores, velas, calaveras y, por supuesto, papel picado.

Este tradicional adorno de papel recortado, símbolo del viento y de la fragilidad de la vida, no puede faltar en ningún altar, ni en la decoración de plazas y hogares. En este sentido, si estás preparando tu ofrenda o quieres decorar tu casa con el espíritu de esta tradición, en la capital existen varios puntos donde puedes encontrarlo, desde mercados tradicionales hasta tiendas especializadas en artesanías mexicanas.

El papel picado es mucho más que una simple decoración: representa siglos de tradición artesanal y su elaboración requiere destreza y paciencia, ya sea hecho a mano con cincel y martillo o cortado con moldes en serie.

Con la llegada de las festividades de noviembre, la demanda aumenta y los talleres, mercados y ferias comienzan a ofrecer una amplia variedad de diseños, colores y tamaños, por ello, es recomendable adquirirlo con anticipación para asegurar la mejor calidad y precio.

Papel picado México lindo y colorido

Dirección: Luis de La Rosa 87, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX

La Zamorana Tienda De Maravillas, S.A. De C.V.

Dirección: Jesús María 112, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06090 Ciudad de México, CDMX

MEXICORAMA

Dirección: Calle de Mesones 189-loc.A-2, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX

Papel picado Carreón

Dirección: C. cipres , Villa San Agustin Atlapulco, 56343 Ciudad de México, 56343 Chimalhuacán, Méx.

El papel picado es el toque final que da vida a los altares y espacios dedicados a los fieles difuntos, por lo tanto, comprar estas piezas no solo mantiene viva una tradición mexicana, sino que también apoya a las manos artesanas que preservan un arte transmitido de generación en generación.

En esta temporada, la Ciudad de México se convierte en un escaparate vibrante del talento y la cultura que acompañan al Día de Muertos.

