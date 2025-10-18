La semana que cerró ayer viernes 17 de octubre registró datos positivos para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, luego de semanas de pérdidas. Estos son los datos:

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.13% o 21 centavos respecto al viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la moneda nacional registra su mayor ganancia semanal desde la segunda de septiembre pasado.

El dólar al menudeo terminó en 18.84 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.26% o 24 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La apreciación semanal del peso se debe a que el mercado está especulando que Estados Unidos no impondrá los aranceles anunciados hace una semana del 100% a las importaciones de China, adicionales a los aranceles en vigor. Asimismo, se especula que la tregua arancelaria, que vence el 10 de noviembre, se extenderá por más meses, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso colombiano con 2.40%, el real brasileño con 2.05%, el sol peruano con 1.62%, el florín húngaro con 1.43%, el peso mexicano con 1.13% y la corona sueca con 0.85 por ciento.

¿Cómo les fue a los mercados?

El mercado de capitales cerró la semana resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró respecto al viernes pasado un avance de 1.56%, ganando en dos de las últimas tres semanas; el Nasdaq Composite mostró un alza de 2.14%; mientras que el S&P 500 subió 1.70% en la semana.

En México, el Índice Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con una ganancia semanal de 1.94%, siendo el mayor avance desde la segunda semana de septiembre. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Orbia Advance, 14.30%; Becle, 12.75%; Walmex; 9.37%; Megacable, 5.27%; y América Móvil, 5.20 por ciento.

En el mercado de materias primas, el oro termino en 4 mil 365 dólares la onza Troy lo que significó una ganancia de 5.78% respeto al viernes anterior, mientras que el precio del petróleo WTI cerró en 57.54 dólares el barril, con una pérdida de 2.31%, con lo que liga tres semanas a la baja.

OA