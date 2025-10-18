SMN alerta por lluvias intensas y nuevo frente frío en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la semana se esperan lluvias muy fuertes e intensas en el sureste del país, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y podrían provocar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas, canales de baja presión en el sureste y la Península de Yucatán, combinados con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el Pacífico, serán los principales generadores de las lluvias durante el sábado y domingo. En Chiapas se prevén acumulados intensos, mientras que en entidades del centro, occidente y sur, como Guerrero, Puebla, Morelos y Ciudad de México, podrían presentarse chubascos y lluvias fuertes.

Asimismo, el frente frío número 8 se mantendrá activo sobre la frontera norte, interactuando con la corriente en chorro subtropical. Esto generará rachas de viento de hasta 60 km/h y lluvias aisladas en estados del norte y noreste, además de un descenso en las temperaturas durante la madrugada del domingo, con valores mínimos de hasta -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Para el domingo, las precipitaciones más intensas se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que el frente frío avanzará hacia el noreste, reforzando el viento del norte en costas del Golfo de México y provocando oleaje elevado en el litoral del Pacífico sur. También se mantendrán temperaturas máximas de hasta 40 °C en regiones del sureste y la Península de Yucatán.

Durante el lunes, el frente frío número 8 continuará desplazándose sobre el Golfo de México, generando lluvias fuertes en los estados del oriente y sureste. En Chiapas persistirán las condiciones para lluvias intensas, mientras que el resto del país experimentará temperaturas templadas y viento del norte en zonas costeras. En el norte, se pronostica un nuevo descenso térmico debido a la masa de aire frío asociada al sistema.

Entre martes y miércoles, se espera la llegada de un nuevo frente frío al norte del país, con vientos de hasta 60 km/h y descenso de temperatura en Baja California, Sonora y Chihuahua. En el sureste, las lluvias continuarán siendo de fuertes a muy fuertes, especialmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Las condiciones marítimas permanecerán adversas en el Golfo de Tehuantepec, con oleaje de hasta 3.5 metros.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante posibles deslaves, encharcamientos o afectaciones por viento fuerte. También recomendó evitar cruzar ríos o zonas inundadas, asegurar objetos sueltos en exteriores y atender las indicaciones de protección civil en cada entidad.

