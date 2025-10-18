El peligroso avance del cáncer de colon en México

El cáncer de colon es un problema de salud pública en México. El diagnóstico oportuno y el tratamiento son factores determinantes para que este mal no se vuelva mortal. Estos son algunos datos de la enfermedad en México:

El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve en sus derechohabientes la adopción de estilos de vida saludable, que permite disminuir factores que aumentan la posibilidad de padecer cáncer de colon, entre ellos evitar el consumo de carnes rojas procesadas como jamón, salchicha o tocino a diario; prevenir obesidad –particularmente en la edad media y adulta–; diabetes y el sedentarismo, con una rutina diaria de ejercicio .

La doctora Wendy Elizabeth Flores Delgado, coordinadora de Programas Médicos de la Coordinación de Atención Oncológica, explicó que existen otros factores que no se pueden modificar y que deben alertar a una persona la mayor probabilidad para desarrollar cáncer de colon, como los antecedentes hereditarios, y síndromes hereditarios familiares como poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Lynch, a quienes se sugiere acudir con su médico y llevar un seguimiento antes de los 40 años de edad.

“Si se tiene un familiar de primer grado (padre, hijo o hermano), las posibilidad de padecerlo aumentan de dos a cuatro veces más , y esto se eleva exponencialmente si existen dos familiares de primer grado sea cual sea la edad o si un familiar de primer grado es diagnosticado antes de los 50 años” , resaltó.

Enfatizó que el diagnóstico oportuno es fundamental, ya que en etapa temprana o inicial, la sobrevida a cinco años de iniciar tratamiento llega hasta 93 por ciento , en comparación al momento en que hay metástasis (diseminación) del tumor a otros órganos, pues se reduce a solo 10 por ciento.

La doctora Flores Delgado destacó que es el tercer cáncer más común en la población mexicana y afecta más a hombres que a mujeres ; entre enero y noviembre de 2022 pasado en el Instituto se otorgaron 16 mil 796 consultas de Medicina Familiar, más de 50 mil de Especialidades y 4 mil 965 en Urgencias.

Añadió que a nivel mundial cada año se diagnostican un promedio de 107 mil casos de cáncer de colon y 46 mil de recto; en México se detectan alrededor de 15 mil casos de cáncer colorrectal.

Explicó que las personas con tumor de colon pueden presentar síntomas como cambios en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o alternar ambas condiciones; presencia de moco o sangre en heces, dolor pélvico o abdominal, pérdida de peso o anemia a causa de las hemorragias ; en estos casos, es urgente que acuda a recibir atención médica.

Respecto al tratamiento, la coordinadora de Programas Médicos indicó que se otorga atención multidisciplinaria con especialistas en Oncología Quirúrgica, Oncología Médica y Radioncología; la principal línea es la de tipo quirúrgica y, con base en los hallazgos en patología, el paciente puede requerir de algún adyuvante como quimioterapia y en etapas avanzadas, a la quimioterapia se agrega tratamiento a base de anticuerpos monoclonales.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA