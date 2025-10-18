México actualiza cifras tras intensas lluvias: 76 muertos y 39 desaparecidos en 5 estados

El Gobierno de México informó este sábado que la cifra de muertos por las intensas lluvias e inundaciones de la semana pasada en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro aumentó a 76 , mientras que las personas desaparecidas o no localizadas descendieron a 39.

Hasta el viernes, se habían registrado 72 fallecidos y 48 desaparecidos.

Te puede interesar: Sheinbaum descarta riesgo por crecimiento del río Pánuco en Tamaulipas

Según el reporte oficial publicado en un micrositio sobre los daños por las lluvias, Veracruz es el estado más afectado, con 34 muertes y 14 personas aún sin localizar.

Le siguen Hidalgo, con 22 muertos y 20 desaparecidos; Puebla con 19 fallecidos y 5 desaparecidas, y Querétaro con un deceso.

En el reporte se indicó que las autoridades federales siguen con los trabajos de rescate y evacuación de personas, ayuda humanitaria y evaluación de daños en las comunidades y zonas afectadas.

Los estados con más municipios afectados son Veracruz (38), Hidalgo (28), Puebla (23), San Luis Potosí (12) y Querétaro (8) todos con severos daños tanto en viviendas, como caminos y zonas de cultivo.

El Gobierno precisó que las lluvias extraordinarias azotaron esos estados entre el 7 y el 11 de octubre de 2025 aunque en sus primeros reportes señalo el periodo del 6 al 9 de octubre.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este sábado que se encuentra en la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas, noreste del país, para supervisar acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco y señaló que el nivel del afluente "al momento no representa riesgo".

En un video publicado en redes sociales, Sheinbaum explicó que la visita a Tamaulipas forma parte del recorrido que inició el viernes en las zonas afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada en el norte de Veracruz y que hasta ahora ha dejado 76 muertos y 39 desaparecidos, según cifras de autoridades, además de daños en viviendas y caminos.

"El viernes visitamos distintas zonas afectadas del norte de Veracruz y ayer llegamos a Tampico, hoy estamos con el gobernador (de Tamaulipas), Américo Villarreal y mandos militares para poder revisar también el nivel del Pánuco y para ver si hay algún alertamiento", apuntó Sheinbaum.

La mandataria indicó que según los reportes de Protección Civil y del gobernador y el río se está "monitoreando" y "hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del páramo aquí cerca de Tampico para estar alerta en los siguientes días si es que pudiera haber un aumento en el nivel".

En el mismo video, el gobernador Villarreal explicó que el nivel del río alcanzó su punto máximo en la estación hidrométrica de Las Adjuntas, cercana a Tamuín, en el estado de San Luis Potosí, con el tercer registro más alto en los últimos 70 años, pero aclaró que "ya va en descenso".

También puedes leer: Vinculan a proceso a José Ignacio 'N', presunto feminicida de Itzel Díaz

Dijo también que "las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales están trabajando en forma coordinada y tienen los albergues y los suministros suficientes por si hay necesidad de hacer alguna desplazamiento de la población".

Villarreal añadió que luego de algunos sobrevuelos se observó que "ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas de inundación" , lo que ayudará a disminuir el impacto en Tampico y Ciudad Madero por lo que se estima que "la afectación a la población no será tan significativa".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP