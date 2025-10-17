Este fin de semana varios fenómenos naturales afectarán a México, entre ellos, frentes fríos que provocarán descenso de temperaturas y lluvias. Estos son los detalles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este viernes, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y el ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

El frente frío núm. 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones.

El SMN advierte que a partir del sábado 18 al lunes 20 de octubre de 2025, el clima en México será determinado por:

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente frente a costas del Pacífico sur mexicano, generando en su avance lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del territorio mexicano, así como chubascos en el occidente del país, además de oleaje elevado en costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. El sábado, la onda tropical núm. 38 será absorbida por dicha zona de baja presión.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas durante el sábado y domingo. El lunes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán reforzará la probabilidad de lluvias en dicha península.

El sábado, una línea seca permanecerá sobre el norte del país, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

El sábado por la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, el domingo se desplazará lentamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, mientras que el lunes se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, propiciando lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

