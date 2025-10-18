Enfermedades que pueden ocasionar sordera

El cuidado de la audición es fundamental, pero esta puede ponerse en riesgo por algunas enfermedades que la afectan. Aquí los detalles:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población en general a mantener en la vida cotidiana un cuidado del oído para prevenir la pérdida de audición y sordera, como no automedicarse, evitar el uso de audífonos a volumen elevado y cualquier golpe que pueda involucrar la cabeza .

La doctora Aralia Gutiérrez Márquez, médico especialista en Audiología, Otoneurología y Foniatría, adscrita al Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, dijo que la sordera puede ser congénita o presentarse a consecuencia de la edad, exposición constante a ruidos excesivos, traumatismos, infecciones, automedicación o derivado de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, neurológicas o tumoraciones .

“Debemos estar muy atentos a situaciones como tener la presencia de dolor, algún zumbido que sea nuevo o aparezca de repente. Si estamos con un problema respiratorio y notamos cambio de audición, sensación de tapado o problemas para oír de un día para otro y que el síntoma dure más de 24 horas es importante buscar atención especializada”, enfatizó.

La especialista recordó que la población derechohabiente que detecte alguno de estos síntomas puede acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para ser canalizada a una unidad con servicio de Audiología, donde se les realizará un estudio audiológico completo, pruebas de oído medio y del nervio, entre otras.

Indicó que entre los daños más frecuentes que puede tener el oído están infecciones u obstrucciones por cerumen en su parte externa; inflamación y endurecimiento de los huesos del oído medio e infecciones más severas en la parte interna .

“El manejo como tal de la hipoacusia o de la sordera tiene que ser de forma integral por un equipo multidisciplinario, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con todas las especialidades que nos permiten abordar al paciente en forma integral. En los niños por ejemplo puede necesitarse un equipo con el genetista, el pediatra, el neurólogo. A nivel de personas adultas se lleva a cabo con especialidades como Otorrinolaringología, Medicina Interna, Neurología o Neurocirugía”, dijo.

Gutiérrez Márquez informó que cada año son atendidos en el Hospital General del CMN La Raza alrededor de 20 mil derechohabientes debido a síntomas de sordera, quienes pueden llegar a presentar otros problemas relacionados con la pérdida de la audición, como alteraciones en la cognición, aislamiento, frustración, depresión y angustia.

“Se ha demostrado el impacto de la mala audición o sordera en los pacientes va a repercutir en la salud mental hablando de adultos, pero hablando de niños es muy importante detectarlo a tiempo y rehabilitarlo porque esto va a repercutir en su lenguaje y aprendizaje”, indicó.

La especialista subrayó que este día se busca generar consciencia sobre los efectos en la calidad de vida que puede tener la sordera, su prevención e importancia del tratamiento, ya que de no hacerlo se genera un grado de discapacidad, “debemos ser incluyentes, hacer muy consciente el que este tipo de pacientes necesitan rehabilitación”.

Con información del IMSS

