¿Dónde vacunarán en Jalisco ante la llegada del frío?

La temporada de frío se aproxima y con ella también llega el incremento de enfermedades virales propias de esa época, por lo que la vacunación es fundamental para hacer frente a este reto de salud y en Jalisco ya arrancó la campaña.

Con el objetivo de proteger a la población de las enfermedades respiratorias durante la próxima temporada invernal, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en coordinación con instituciones del Sector Salud, puso en marcha la Campaña de Vacunación 2025–2026, que contempla la aplicación de más de 1.7 millones de dosis en todo el Estado .

La meta es aplicar un millón 419 mil 285 vacunas contra la influenza y 370 mil dosis contra COVID-19, en un periodo que se extenderá del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026 . Además, se ofrecerá la vacuna contra neumococo a personas adultas mayores y pacientes con inmunosupresión .

Las vacunas podrán aplicarse en todos los centros de salud del Estado, IMSS, ISSSTE y Hospitales Civiles .

Piden vacunar a personas vulnerables

Durante el acto inaugural, realizado en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), la coordinadora general de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, destacó la responsabilidad colectiva de vacunarse para proteger a los sectores más vulnerables.

“Es increíble cómo se puede contagiar toda la familia, cómo por no vacunarnos podemos afectar a una persona con diabetes, con problemas cardíacos o a un bebé recién nacido. Vacunarnos es un acto de responsabilidad con quienes amamos”, subrayó.

Por su parte, el titular de la SSJ, Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que Jalisco cuenta con biológicos de la más alta calidad, entre ellos las vacunas de Pfizer y Moderna contra COVID-19 y una versión actualizada del biológico contra influenza que protege contra cuatro cepas distintas.

“Las vacunas son la herramienta de prevención más importante que ha desarrollado la humanidad, incluso más que los antibióticos”, enfatizó.

La presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle Grecha Frangie, hizo un llamado especial a que las personas adultas mayores se vacunen antes de la llegada del frío: “Tenemos instrucciones muy claras de que deben estar atendidos y protegidos lo mejor posible”, dijo.

La SSJ recordó que las vacunas pueden aplicarse de manera simultánea —en el mismo brazo y con una separación de entre 2.5 y cinco centímetros— y reiteró que el servicio es gratuito, rápido y seguro en todos los centros de salud del Estado.

