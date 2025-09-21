El error que llevó a Walmart a vender pantallas en 299 pesos en Tamaulipas

Una tienda de Walmart, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, vivió momentos de tensión cuando varios clientes intentaron comprar pantallas de 50 pulgadas en 299 pesos mexicanos, un precio muy por debajo del costo usual.

Un error en el código del producto produjo que, al escanearlo en los verificadores, el precio marcara una cifra por debajo de los 300 pesos. Al percatarse de esto, los clientes corrieron la voz.

Ante esto, las personas comenzaron a tomar los televisores y no conformes, intentaron llevar hasta cuatro aparatos.

Al acudir al área de cajas, se les informó que el precio estaba equivocado, por lo que comenzaron una serie de reclamos y exigieron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hiciera acto de presencia a fin de que se les respetara el precio.

Personal de Walmart intentó dialogar con los clientes, quienes se negaban a dejar los aparatos electrónicos que en realidad, tenían un precio de 6 mil 700 pesos.

La desesperación se apoderó de los empleados, por lo que llamaron a la Guardia Estatal para contener a los inconformes quienes, a toda costa, buscaban llevarse los televisores.

Al arribar los elementos estatales, los clientes no tuvieron más remedio que dejar los aparatos para que los empleados los llevarán al piso de venta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

