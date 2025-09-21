Este domingo, antes del evento del informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Mérida, trabajadores de la obra del Tren Maya protestaron contra mandos militares por la falta de pagos.

Asimismo, transportistas locales pidieron su intervención porque son víctimas de cobros indebidos.

En el evento del recinto ferial de Xmatkuíl (comisaria de Mérida) donde se presentaría Sheinbaum, se reunió el gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena y la llamada "clase política" de Morena.

Bajo el lema de la "Transformación Avanza", decenas de camiones transportaron a cientos de personas para asistir al evento.

La protesta de transportistas provocó un caos vial para el acceso hasta el evento presidencial.

De igual manera, con mantas de protesta, trabajadores que laboraron en obras del tren maya denunciaron que mandos militares de esa región aún no les liberan pagos.

A lo largo de la avenida de Xmatkuíl, transportistas locales pidieron investigar cobros indebidos en carreteras.

MV