Cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa se mantiene en 27

Este domingo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se mantiene en 27 la cifra de fallecidos tras la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, en su corte matutino la dependencia indicó que 18 personas continúan hospitalizadas, mientras 39 ya han sido dadas de alta.

Entre las personas fallecidas esta semana se encuentra el chofer de la pipa. Anteriormente, también había fallecido Alicia Matías Teodoro, quien se viralizó en redes sociales por proteger con su cuerpo a su nieta de dos años del fuego, resultando con heridas en 90% de su cuerpo.

La menor, de nombre Jackyn Azulet, tuvo quemaduras en 25% de su cuerpo y actualmente es atendida en Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, de la fundación mexicana Michou y Mau.

El jueves, a través de un comunicado, la organización dijo que la bebé "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".

La explosión ocurrió durante la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros se volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza.

El miércoles, la Fiscalía General de Justicia capitalina afirmó que el accidente se produjo porque el conductor circulaba a exceso de velocidad, razón por la que perdió el control del vehículo al tomar la curva.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos el jueves en varios medios se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

