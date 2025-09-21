Tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, en Nuevo León, dos personas, entre ellas la conductora de noticias Débora Estrella, fallecieron.

El incidente se registró en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el cruce de las calles Laderas y Riveras, la tarde del sábado 20 de septiembre. Personal de Protección Civil, junto con el cuerpo de bomberos de Nuevo León acudieron al sitio. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la identidad de las víctimas: Débora Estrella y Bryan Ballesteros.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, dejando de luto a la comunidad periodística y televisiva del país.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella, quien tenía 43 años al momento de su deceso, era conductora de una televisión local en Monterrey.

La también presentadora de televisión nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey. La trayectoria de su vida profesional inició con su participación en la radio universitaria Frecuencia Tec, el espacio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en donde estudió la carrera de abogada.

En el 2018 se integró al equipo de Telediario Matutino en Monterrey como conductora. La frescura y autenticidad que mostraba en la televisión regiomontana la llevó a sumar seguidores en sus redes sociales, en donde su contenido se centraba en su día a día. De hecho, horas antes del fatal accidente, Débora compartió una fotografía de la aeronave con la descripción "Adivina que...".

Estrella estuvo casada con el conductor mexicano José Luis García, quien ha desarrollado su carrera especialmente en Televisa. A pesar de su separación, ambos mantuvieron vínculos debido a sus trabajos en el medio.

José Luis informó en una transmisión en vivo sobre el accidente aéreo sin saber que su exesposa viajaba en la avioneta.

Tras el fallecimiento de Débora, cadenas televisivas y figuras del espectáculo han expresado su pésame.

