Salinas Pliego presume adquisición de iPhone 17 y así reaccionan en redes

El pasado 19 de septiembre, Apple realizó el lanzamiento oficial del iPhone 17 para las sucursales de México, después de una semana de preventa a través de la Apple Store online.

Los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max llegan al mercado con mejoras en diseño, fotografía e integración de inteligencia artificial.

Precios del iPhone 17 en México

iPhone 17 (256 GB): desde 19 mil 999

iPhone 17 Air: desde 25 mil 999

iPhone 17 Pro: desde 28 mil 499

iPhone 17 Pro Max: desde 30 mil 999

De acuerdo con el sitio de tecnología Xataka, el iPhone 17 Pro incluirá un nuevo sistema de cámara de vapor. Este componente se encargará de disipar el calor para mantener un rendimiento óptimo del teléfono.

Además, el dispositivo contará con un sensor de 48 megapíxeles para todas sus lentes. Esto permitirá un zoom óptico de 4x, y un zoom con "calidad óptica" de hasta 8x. El zoom digital podrá alcanzar los 40x para fotos y 25x para video.

Salinas Pliego adquirió el nuevo iPhone 17 desde el jueves de esta semana y presumió la adquisición a través de sus redes sociales.

Ricardo Salinas Pliego presumió la adquisición del iPhone 17 a través de sus redes sociales. X / @RicardoBSalinas

Ante esta compra y teniendo en cuenta la deuda millonaria que el empresario sostiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por más de 70 mil millones de pesos, usuarios en X respondieron al tweet del dueño de Elektra, Televisión Azteca y Banco Azteca con humor e ironía.

Algunos de los tweets celebraron la adquisición del magnate, mientras muchos otros le reprocharon que debía pagar su deuda con Hacienda antes de realizar el gasto de semejante lujo.

