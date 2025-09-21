Regalar flores amarillas se ha convertido en un gesto lleno de alegría y amistad, que comenzó gracias a la influencia de la televisión y redes sociales. Pero…¿Cómo inició esta tradición?

¿Por qué se regalan Flores amarillas el 21 de septiembre?

La tradición nace con la telenovela argentina Floricienta (2004–2005). En el capítulo 33, la protagonista recibe un ramo de flores amarillas, una escena que quedó en la memoria de los fans y que, junto con la canción “Flores Amarillas”, consolidó el símbolo de la alegría y la amistad.

Con el tiempo, Esta idea se convirtió en un gesto que trasciende la ficción y se vincula con la llegada de la primavera en el hemisferio sur: el 21 de septiembre, fecha en la que regalar flores amarillas simboliza también el inicio de la primavera y el renacer de la naturaleza.

¿Dónde se regalan Flores Amarillas es

La tendencia no tardó en cruzar fronteras. En países como:

México

Chile

Perú

y otros países latinoamericanos.

Regalar flores amarillas se ha vuelto popular, principalmente entre jóvenes, gracias a TikTok, Instagram y la comunidad de fans de la serie. Incluso en lugares como Estados Unidos y España, donde no es tradición, algunos grupos celebran esta costumbre por la influencia de la cultura pop latinoamericana.

Una tendencia que no conoce feronteras

Hoy, regalar flores amarillas es mucho más que un guiño televisivo: es un gesto que transmite amistad, cariño y alegría. Lo que comenzó como un sueño ficticio se ha convertido en una tradición real, llenando de color y sonrisas los ramos en distintos rincones del mundo.

