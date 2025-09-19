Tarjeta LineUp de Banamax para conciertos: estos son los requisitos para tramitarla

Esta semana, Banamex, OCESA y Visa anunciaron un producto financiero que pretende revolucionar la experiencia de acceso a diversos espectáculos, como conciertos, obras de teatro y eventos deportivos: la tarjeta de crédito Line Up. Aquí te compartimos cuáles son sus características, beneficios y los requisitos que necesitas reunir para obtenerla.Con el pasar de tiempo, asistir a conciertos se hace una actividad cada vez menos accesible, sobre todo al considerar la creciente inflación en México y el incremento del 2% de los cargos por servicios en Ticketmaster que está en puerta.En este escenario, la tarjeta de crédito Line Up se perfila como una nueva opción para obtener ventajas a la hora de adquirir boletos para espectáculos de entretenimiento.La tarjeta de crédito Line Up es el nuevo producto financiero anunciado por Banamex en convenio con Visa. Además de su función para hacer compras a meses, esta tarjeta destaca por las ventajas que se pueden obtener para comprar boletos para conciertos, especialmente porque puede otorgarle a sus usuarios un lugar preferencial en las filas.De acuerdo con el sitio oficial de Banamex, para tramitar esta tarjeta es necesario tener un ingreso mínimo de 7 mil pesos mensuales comprobable. A la hora de solicitarla, puede requerirse una identificación oficial y un comprobante de domicilio reciente.Cabe decir que este plástico puede tramitarse en línea.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB