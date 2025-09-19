Tarjeta LineUp de Banamax para conciertos: estos son los requisitos para tramitarla

Esta semana, Banamex, OCESA y Visa anunciaron un producto financiero que pretende revolucionar la experiencia de acceso a diversos espectáculos, como conciertos, obras de teatro y eventos deportivos: la tarjeta de crédito Line Up. Aquí te compartimos cuáles son sus características, beneficios y los requisitos que necesitas reunir para obtenerla.

Con el pasar de tiempo, asistir a conciertos se hace una actividad cada vez menos accesible, sobre todo al considerar la creciente inflación en México y el incremento del 2% de los cargos por servicios en Ticketmaster que está en puerta.

En este escenario, la tarjeta de crédito Line Up se perfila como una nueva opción para obtener ventajas a la hora de adquirir boletos para espectáculos de entretenimiento.

¿Qué es la tarjeta de crédito Line Up?

La tarjeta de crédito Line Up es el nuevo producto financiero anunciado por Banamex en convenio con Visa. Además de su función para hacer compras a meses, esta tarjeta destaca por las ventajas que se pueden obtener para comprar boletos para conciertos, especialmente porque puede otorgarle a sus usuarios un lugar preferencial en las filas.

¿Qué beneficios da la tarjeta de crédito Line Up?

2x1 en eventos especiales

Preventas exclusivas de Line Up

Puntos acumulables: por cada $10 pesos de compra se obtienen 6 puntos en lineup.com.mx y ticketmaster.com.mx y 2 puntos en cualquier establecimiento de México y el extranjero

y y 2 puntos en cualquier establecimiento de México y el extranjero Bono de bienvenida de 17 mil puntos Line Up

Descuentos especiales en la plataforma Line Up

Aceptación internacional gracias al respaldo de Visa

Tarjeta digital para hacer compras en línea

Tarjeta física sin números para proteger la información de los clientes

Pago con el sistema Contactless

Código QR en la tarjeta física para facilitar el acceso a la app

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta de crédito Line Up?

De acuerdo con el sitio oficial de Banamex, para tramitar esta tarjeta es necesario tener un ingreso mínimo de 7 mil pesos mensuales comprobable. A la hora de solicitarla, puede requerirse una identificación oficial y un comprobante de domicilio reciente.

Cabe decir que este plástico puede tramitarse en línea.

