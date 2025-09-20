Transferencias: Buen Fin 2025, las modalidades de pago que se aceptarán en las tiendas

El Buen Fin 2025 está muy próximo a realizarse en México, y del 13 al 17 de noviembre, los consumidores de nuestro país podrán acceder a sus productos favoritos con increíbles promociones y descuentos. Conocida como la temporada más barata del año, esta iniciativa tiene como objetivo principal impulsar el comercio antes de las celebraciones de fin de año, beneficiando tanto a compradores como a vendedores.

En esta edición 2025, las opciones buscan facilitar la experiencia de compra, permitiendo que los consumidores mexicanos elijan el método que mejor se adapte a sus necesidades. Por si te interesa, en esta nota te contamos sobre las principales formas de pago que estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea durante el Buen Fin.

Pago en efectivo

Para quienes prefieren evitar el uso de tarjetas o créditos, el pago en efectivo sigue siendo una opción segura. Este método es ideal para todas las personas que buscan un control absoluto de sus gastos, ya que evita compromisos financieros a futuro.

Tarjetas de débito y crédito

Las tarjetas de débito y crédito son aceptadas en la mayoría de los comercios participantes en El Buen Fin. Antes de comprar, es recomendable consultar las promociones disponibles en cada tienda, puesto que muchas de estas ofrecen beneficios extra a la hora de pagar. Algunas de las ventajas más comunes incluyen meses sin intereses, premios, puntos acumulables o dinero electrónico, lo cual hace que este método sea una gran opción.

Transferencias

Cada vez son más las tiendas, especialmente en el comercio electrónico, que aceptan pagos a través de transferencias bancarias. Este método es conveniente para los clientes que buscan realizar sus compras desde la comodidad de su casa. Al usar transferencias electrónicas, es importante revisar las promociones vigentes y si el comercio ofrece descuentos adicionales por este tipo de pago.

Monedero electrónico

Durante El Buen Fin, algunas tiendas ofrecen a sus clientes la opción de acumular dinero o puntos en un monedero electrónico. Estos pueden ser utilizados para pagar en la misma tienda, lo cual se convierte en un gran incentivo para ahorrar y gastar después en el mismo establecimiento.

Sea cual sea la forma en que decidas pagar tus compras este año, es muy importante que revises las promociones y beneficios que cada tienda ofrece en sus métodos de pago. No olvides que, ante cualquier queja o abuso en el cobro, puedes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para realizar una denuncia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF