Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron que los restos hallados dentro de un Tesla el pasado 8 de septiembre pertenecen a Celeste Rivas Hernández, adolescente de 15 años reportada como desaparecida desde abril de 2024, cuando tenía únicamente 13.

El cuerpo fue localizado en el compartimento delantero del vehículo, envuelto en una bolsa y en avanzado estado de descomposición, lo que en un inicio impidió identificar el sexo y la identidad de la víctima. No fue sino hasta después de los análisis forenses que se estableció que se trataba de Celeste, quien desapareció en Lake Elsinore, California, en un caso que se mantenía abierto desde entonces.

El automóvil, un Tesla con matrícula de Texas, está registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, de 20 años, conocido artísticamente como D4vd y autor del tema “Romantic Homicide”. El coche fue remolcado desde la exclusiva zona de Bird Streets, en Hollywood, hasta un corralón, donde permaneció alrededor de cinco días. Fue el olor que emanaba del maletero lo que alertó a los trabajadores del depósito y motivó la intervención del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con medios como Los Angeles Times y TMZ, los restos pudieron haber permanecido ocultos al menos cinco días antes de ser descubiertos; sin embargo, residentes de la zona aseguran que el automóvil estuvo estacionado en el mismo sitio por casi un mes.

Uno de los elementos que más ha generado debate es que tanto D4vd como la joven compartían un tatuaje en el dedo índice con la palabra “Shhh...”, popularizado por la cantante Rihanna. Además, en 2023 se filtró en la plataforma SoundCloud un tema titulado "Celeste", presuntamente escrito e interpretado por el artista, lo que avivó las especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos.

La madre de Celeste declaró a la prensa que su hija había mencionado mantener una relación con alguien llamado David, aunque no pudo precisar si se trataba del mismo músico.

Después de conocerse el hallazgo, el equipo de D4vd difundió un comunicado en el que aseguró que el cantante “está al tanto de la investigación y coopera plenamente con las autoridades”, aunque actualmente continúa de gira. Hasta el momento no existen cargos en su contra y tampoco se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento de la menor.

La noticia también tuvo repercusiones en la escena musical. La cantante Kali Uchis, ganadora del Grammy, anunció que la colaboración Crashing con D4vd, incluida en su álbum debut Withered, será retirada. A través de redes sociales, expresó:

“No es mi amigo. Solo hicimos una canción juntos, y está en proceso de ser retirada dadas las inquietantes noticias de hoy”.

El caso fue catalogado como homicidio, y la investigación permanece bajo la responsabilidad del LAPD, mientras aumentan las incógnitas acerca de la relación entre Celeste y el artista, así como las circunstancias de su muerte.

