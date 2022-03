Esta tarde se dio a conocer de la detención del político Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco", por presunto desvío de recursos.

Pero ¿quién es El Bronco y por qué lo detuvieron?

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" fue gobernador de Nuevo León de 2015 a 2021.

En 2018 participó como candidato independiente a la presidencia de México.

Es también el primer mandatario estatal del país que llegó mediante una candidatura independiente. Es decir, sin representar a ningún partido político.

El Bronco es hijo de agricultores y estudió la carrera de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Primeros cargos

Con el ex gobernador de ese Estado, Jorge Treviño Martínez en Nuevo León (1985-1991), Jaime Rodríguez ocupó sus primeros cargos públicos.

Fue coordinador del programa forestal estatal y secretario de la división de Acción Juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En 1991 fue diputado federal por la vía plurinominal por el PRI.

En 1997 fue diputado local del Congreso de Nuevo León. Al terminar su legislatura en el 2000, el PRI lo postuló a la presidencia municipal de Guadalupe, Nuevo León, pero no obtuvo el triunfo.

Tiene seis hijos de dos relaciones.

Su hijo, Jaime Lizenco Rodríguez Gutiérrez, fue localizado em 2009 sin vida en un barranco en el municipio de Galeana.

¿De qué se le acusa?

“El Bronco” fue detenido en el municipio de Terán, Nuevo León, acusado por el presunto desvío de recursos públicos durante su campaña presidencial en el año 2018.

Fue trasladado al penal 2 de Apodaca para tomarle su declaración.

La aprehensión es consecuencia de una denuncia interpuesta en julio de 2018, por el entonces senador y ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Algunas frases

"Siempre he creído que la tierra es tu madre y que Dios es tu padre".

"No tienes que tener una cuenta con millones de pesos, eso no te hace poderoso. Soy un hombre de fe, aunque le rogué a Dios por todas las que pasé. No soy religioso".

“Necesitamos ser más duros y más estrictos con los políticos corruptos, por eso mi propuesta es mocharles las manos, de que paguen lo que deben”.