Sheinbaum propone a Roberto Velasco para subsecretaría de América del Norte

El Senado de la República recibió este jueves el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el procedimiento legal, el nombramiento deberá ser ratificado por la Cámara Alta. La Comisión de Relaciones Exteriores definirá en los próximos días la fecha de comparecencia en la que Velasco Álvarez presentará su plan de trabajo y responderá a las preguntas de senadoras y senadores como parte del proceso de ratificación.

YC