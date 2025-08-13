El Gabinete de Seguridad informó los resultados de distintos operativos de seguridad realizados en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Las acciones son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

A continuación va un resumen de lo acontecido en cada estado.

Chiapas

En Cintalapa y Jiquipilas, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” ejecutaron seis órdenes técnicas de investigación, detuvieron a cuatro personas, asegurándoles dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 32 cartuchos, 10 equinos, un jaguar, cinco vehículos, una motocicleta, una cuatrimoto y seis inmuebles.

Guanajuato

En Purísima del Rincón, elementos de la Policía Municipal atendieron una denuncia resultante en la detención de dos personas y el aseguramiento de un arma de fuego, así como diversas dosis de droga y cartuchos.

Michoacán

En Buenavista, con trabajos de inteligencia, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y Subsecretaría de Investigación Especializada del Estado de Michoacán, aseguraron tres armas largas, 19 cargadores, 860 cartuchos, 696 dosis de marihuana, 206 cigarrillos con marihuana y cuatro chalecos tácticos al interior de un inmueble del municipio.

Sinaloa

En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a seis personas, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, cargadores, cartuchos y dos vehículos.

En una acción paralela, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres, aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, además de cinco vehículos.

Además, en un patrullaje del Ejército Mexicano, se detuvo a dos personas, asegurándoles un arma corta, un cargador, 14 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

El costo de la droga asgurada es de 366 mil 400 pesos.

Por otro lado, en Navolato, lementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, 443 cartuchos,16 cargadores, equipo táctico, ponchallantas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo.

Sonora

En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano inspeccionaron un tractocamión procedente de Culiacán y con destino a Tijuana. En el interior se transportaban 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco, que contenían un doble fondo con arena. El sujeto fue detenido y las sustancias decomisadas. El costo de la droga asegurada es de 425 millones de pesos.

Veracruz

Elementos de Semar y Aduanas encontraron marihuana al interior de un congelador tipo cofre que iba con destino a República Dominicana.

