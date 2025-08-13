Miércoles, 13 de Agosto 2025

Profeco: ¿Cuáles son los mejores útiles escolares para este regreso a clases 2025?

La Revista del Consumidor de este mes, de Profeco, reveló cuáles son los útiles escolares con mejor calidad para este ciclo 2025-2026

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Profeco pretende ofrecer a los consumidores datos prácticos que les permitan hacer compras conscientes e informadas. Canva/ESPECIAL

El regreso a clases está cada vez más cerca y, como es habitual en cada ciclo escolar, padres de familia y alumnos buscan los mejores materiales y útiles escolares que faciliten el aprendizaje y la enseñanza.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de analizar algunos de los materiales más comunes en las listas de útiles, con el objetivo de verificar su calidad y durabilidad.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista mensual del consumidor, los útiles más adquiridos en esta temporada son cuadernos, gomas de borrar, pegamento líquido, pegamento en barra, reglas de plástico, tijeras escolares, lápices y bolígrafos de tinta azul.

Útiles escolares que la Profeco recomienda

Pegamento en barra

Se evaluó la fuerza de adhesión, la resistencia a cambios de temperatura y la funcionalidad del mecanismo retráctil.

  • Barra Adhesiva Kores 12082P
  • Lápiz Adhesivo MAE LAM-924
  • Lápiz Adhesivo Office Depot 43936
  • Lápiz Adhesivo Pelikan Pelifix

Gomas de borrar

Se midió el desgaste después del uso, el desempeño al borrar y la ausencia de defectos en el material.

  • Goma Artesco 16072001
  • Goma Barrilito Escolar BWS30-2B
  • Goma Dietix DX 30 (3017)
  • Goma Kores KE20
  • Goma Kores KE20 BLACK
  • Goma Maped Mini Softy
  • Goma Maped Mini Technic
  • Goma MAE Skipro (GM-20PM)
  • Goma Paper Mate White Pearl

Bolígrafos tinta azul 

Se evaluó la calidad de escritura, verificando si generan chorreos o manchas, así como la cantidad de metros que pueden escribir antes de agotar la tinta.

  • Bolígrafo Bic Cristal
  • Bolígrafo Bolex Cristal
  • Bolígrafo Bolex Eco
  • Bolígrafo Bolex Grip
  • Bolígrafo Bolex Mediano
  • Bolígrafo Office Depot SKU: 9418
  • Bolígrafo Office Max SKU: 50062131
  • Bolígrafo STAEDTLER Stick 430

Tijeras escolares

Se revisó que no tuvieran partes punzocortantes peligrosas, que los materiales no presentaran oxidación y que contaran con un ángulo menor a 10° para mayor seguridad.

  • Tijeras MAE MT-5R
  • Tijeras Maped Essentials 464255
  • Tijeras Maped Sensoft 3D 484455
  • Tijeras Pelikan Tijera Escolar 5"

Pegamento líquido

Se evaluó su eficacia en distintos materiales, la cantidad real de producto y la fuerza adhesiva.

  • Pegamento Líquido Adherol
  • Pegamento Líquido Bully
  • Pegamento Líquido Colorcitos
  • Pegamento Líquido Resistol

Cuadernos

Se verificó que el número de hojas y el gramaje del papel coincidieran con lo declarado, así como la resistencia de las hojas y pastas.

  • Cuaderno European School Classic
  • Cuaderno First Class Cosido (9335)
  • Cuaderno Norma Color
  • Cuaderno KIP Profesional Pasta Dura
  • Cuaderno Norma Unicampus Pasta Dura
  • Cuaderno Scribe Excellence
  • Cuaderno Scribe In Black Pasta Dura

Lápices

Se evaluó la resistencia de la punta bajo presión y la eficacia de la goma para borrar.

  • Lápices MAE LM-72
  • Lápices Maped Black'Peps
  • Lápices OfficeMax Yell-Graph-12, SKU: 62173
  • Lápices Norma Hexagonal
  • Lápices Office Depot SKU: 43956
  • Lápices Pelikan Triangular
  • Lápices STAEDTLER Norica

Reglas

Se comprobó que no presentaran errores en la medición, que mantuvieran su forma al flexionarse y que las líneas trazadas fueran rectas.

  • Regla Barrilito Escolar Flex30
  • Office Depot Regla de Plástico SKU: 43810
  • Regla Pelikan Flexible
  • Regla Petigón PR-03-04
  • Regla MAE RF-30
  • Regla Maped Flex

Con este análisis, la Profeco busca brindar a los consumidores información útil para realizar compras informadas y adquirir productos de calidad en este regreso a clases.

