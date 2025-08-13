Profeco: ¿Cuáles son los mejores útiles escolares para este regreso a clases 2025?

El regreso a clases está cada vez más cerca y, como es habitual en cada ciclo escolar, padres de familia y alumnos buscan los mejores materiales y útiles escolares que faciliten el aprendizaje y la enseñanza.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de analizar algunos de los materiales más comunes en las listas de útiles, con el objetivo de verificar su calidad y durabilidad.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista mensual del consumidor, los útiles más adquiridos en esta temporada son cuadernos, gomas de borrar, pegamento líquido, pegamento en barra, reglas de plástico, tijeras escolares, lápices y bolígrafos de tinta azul.

Útiles escolares que la Profeco recomienda

Pegamento en barra

Se evaluó la fuerza de adhesión, la resistencia a cambios de temperatura y la funcionalidad del mecanismo retráctil.

Barra Adhesiva Kores 12082P

Lápiz Adhesivo MAE LAM-924

Lápiz Adhesivo Office Depot 43936

Lápiz Adhesivo Pelikan Pelifix

Gomas de borrar

Se midió el desgaste después del uso, el desempeño al borrar y la ausencia de defectos en el material.

Goma Artesco 16072001

Goma Barrilito Escolar BWS30-2B

Goma Dietix DX 30 (3017)

Goma Kores KE20

Goma Kores KE20 BLACK

Goma Maped Mini Softy

Goma Maped Mini Technic

Goma MAE Skipro (GM-20PM)

Goma Paper Mate White Pearl

Bolígrafos tinta azul

Se evaluó la calidad de escritura, verificando si generan chorreos o manchas, así como la cantidad de metros que pueden escribir antes de agotar la tinta.

Bolígrafo Bic Cristal

Bolígrafo Bolex Cristal

Bolígrafo Bolex Eco

Bolígrafo Bolex Grip

Bolígrafo Bolex Mediano

Bolígrafo Office Depot SKU: 9418

Bolígrafo Office Max SKU: 50062131

Bolígrafo STAEDTLER Stick 430

Tijeras escolares

Se revisó que no tuvieran partes punzocortantes peligrosas, que los materiales no presentaran oxidación y que contaran con un ángulo menor a 10° para mayor seguridad.

Tijeras MAE MT-5R

Tijeras Maped Essentials 464255

Tijeras Maped Sensoft 3D 484455

Tijeras Pelikan Tijera Escolar 5"

Pegamento líquido

Se evaluó su eficacia en distintos materiales, la cantidad real de producto y la fuerza adhesiva.

Pegamento Líquido Adherol

Pegamento Líquido Bully

Pegamento Líquido Colorcitos

Pegamento Líquido Resistol

Cuadernos

Se verificó que el número de hojas y el gramaje del papel coincidieran con lo declarado, así como la resistencia de las hojas y pastas.

Cuaderno European School Classic

Cuaderno First Class Cosido (9335)

Cuaderno Norma Color

Cuaderno KIP Profesional Pasta Dura

Cuaderno Norma Unicampus Pasta Dura

Cuaderno Scribe Excellence

Cuaderno Scribe In Black Pasta Dura

Lápices

Se evaluó la resistencia de la punta bajo presión y la eficacia de la goma para borrar.

Lápices MAE LM-72

Lápices Maped Black'Peps

Lápices OfficeMax Yell-Graph-12, SKU: 62173

Lápices Norma Hexagonal

Lápices Office Depot SKU: 43956

Lápices Pelikan Triangular

Lápices STAEDTLER Norica

Reglas

Se comprobó que no presentaran errores en la medición, que mantuvieran su forma al flexionarse y que las líneas trazadas fueran rectas.

Regla Barrilito Escolar Flex30

Office Depot Regla de Plástico SKU: 43810

Regla Pelikan Flexible

Regla Petigón PR-03-04

Regla MAE RF-30

Regla Maped Flex

Con este análisis, la Profeco busca brindar a los consumidores información útil para realizar compras informadas y adquirir productos de calidad en este regreso a clases.

