Profeco: ¿Cuáles son los mejores útiles escolares para este regreso a clases 2025?

El regreso a clases está cada vez más cerca y, como es habitual en cada ciclo escolar, padres de familia y alumnos buscan los mejores materiales y útiles escolares que faciliten el aprendizaje y la enseñanza.Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de analizar algunos de los materiales más comunes en las listas de útiles, con el objetivo de verificar su calidad y durabilidad.De acuerdo con el estudio publicado en la revista mensual del consumidor, los útiles más adquiridos en esta temporada son cuadernos, gomas de borrar, pegamento líquido, pegamento en barra, reglas de plástico, tijeras escolares, lápices y bolígrafos de tinta azul.Pegamento en barraSe evaluó la fuerza de adhesión, la resistencia a cambios de temperatura y la funcionalidad del mecanismo retráctil.Gomas de borrarSe midió el desgaste después del uso, el desempeño al borrar y la ausencia de defectos en el material.Bolígrafos tinta azul Se evaluó la calidad de escritura, verificando si generan chorreos o manchas, así como la cantidad de metros que pueden escribir antes de agotar la tinta.Tijeras escolaresSe revisó que no tuvieran partes punzocortantes peligrosas, que los materiales no presentaran oxidación y que contaran con un ángulo menor a 10° para mayor seguridad.Pegamento líquidoSe evaluó su eficacia en distintos materiales, la cantidad real de producto y la fuerza adhesiva.CuadernosSe verificó que el número de hojas y el gramaje del papel coincidieran con lo declarado, así como la resistencia de las hojas y pastas.LápicesSe evaluó la resistencia de la punta bajo presión y la eficacia de la goma para borrar.ReglasSe comprobó que no presentaran errores en la medición, que mantuvieran su forma al flexionarse y que las líneas trazadas fueran rectas.Con este análisis, la Profeco busca brindar a los consumidores información útil para realizar compras informadas y adquirir productos de calidad en este regreso a clases.