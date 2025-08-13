Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles con los estados donde pueden registrarse?

El pasado lunes 11 de agosto dio inicio el registro para el programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que busca dar derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.

Este programa, impulsado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece apoyo económico para la mejora, reparación o ampliación de viviendas a todas aquellas personas de bajos recursos.

La Conavi hace una intervención e identifica polígonos prioritarios basándose en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría del Bienestar, que son áreas con alta marginación y rezago social.

A diferencia de otros programas sociales, el registro para Vivienda para el Bienestar debe realizarse presencialmente en uno de los módulos instalados en el territorio nacional.

¿En qué estados están los módulos de registro para Vivienda para el Bienestar?

En esta primera etapa del programa, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instalarán 58 módulos de registro en 20 entidades federativas:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Por lo general, el horario de atención en los módulos es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos operan con horarios extendidos o específicos. En este sentido, es importante consultar la información correspondiente a tu localidad.

Puedes buscar cuál es la sede más cercana a tu ubicación y sus horarios en la siguiente liga: https://pvb.conavi.gob.mx .

Si tu entidad todavía no aparece, las autoridades recomiendan mantenerse atento a novedades, pues próximamente se ampliará la cobertura a más zonas del país.

¿Cuáles son los requisitos de Vivienda para el Bienestar?

Criterios de elegibilidad

Tener más de 18 años.

El ingreso familiar no debe de sobrepasar a más de 2 salarios mínimos.

No ser derecho ambiente.

No haber recibido antes un apoyo previo por parte de Conavi.

No contar con vivienda propia.

Para aspirar al programa debes presentarte con la siguiente documentación en el módulo más cercano a tu domicilio:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Una vez entregada la documentación se evaluarán las solicitudes. La Conavi seleccionará a quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Por lo que los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi .

Después de esta selección viene el segundo y último proceso donde habrá una llamada telefónica, una visita domiciliaria, perfilamiento de la demanda, publicación de resultados y finalmente un sorteo en caso de que la demanda del programa supere la disponibilidad de vivienda.

Si resultas seleccionado para la visita domiciliaria, estos son los requisitos:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).

Recuerda que el trámite es gratuito y sin intermediarios.

