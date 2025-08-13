Sader refuerza control y erradicación de chapulines grandes en este estado

Ante la aparición de chapulines grandes en Zacatecas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que desde el pasado 30 de junio, implementa con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) un operativo de control y erradicación.

La dependencia, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, comunicó que, en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Zacatecas y con productores de la región, especialistas fitosanitarios del Senasica integraron brigadas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, con el fin de prevenir daños en cultivos de maíz y de frijol.

Dichas brigadas aplican medidas de control y erradicación en Villanueva, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Jiménez del Teul, Valparaíso y Genaro Codina.

Para fortalecer el manejo de la plaga, el Senasica también inició el pasado 4 de agosto visitas técnicas y de supervisión en municipios con reporte de chapulín, verificando la correcta aplicación de las medidas fitosanitarias.

La Sader indicó que el operativo se lleva a cabo con recursos del fondo de contingencia del Proyecto Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos, por un monto aproximado de 500 mil pesos.

Te puede interesar: DEA reacciona a la entrega de 26 capos de México a Estados Unidos

Con estos recursos, se adquirieron insumos esenciales para el combate de la plaga y se aplicaron acciones de protección estratégica en municipios prioritarios para la producción de maíz y frijol.

"Estas acciones son clave para contener la proliferación del chapulín y minimizar su impacto en los cultivos básicos, mediante un sistema sólido, científico y preventivo que responda a los retos actuales y futuros en materia de sanidad vegetal", señaló la Sader.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV