Esta es la segunda semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verdaduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate por kilo a $34.80 pesos

Papa blanca por kilo a $19.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $29.80 pesos

Toronja Sangría por kilo a $28.80 pesos

Sandía con semilla por kilo a $12.80 pesos

Limón sin semilla por kilo a $19.80 pesos

Durazno prisco por kilo a $58.80 pesos

Zanahoria por kilo a $15.80 pesos

Tomatillo verde sin cáscara por kilo a $15.80 pesos

Chile serrano por kilo a $34.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos

Manzana Royal Gala por kilo a $34.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $34.80 pesos

Cereza Nature's Candy por kilo a $63.80 pesos

Ciruela roja por kilo a $58.80 pesos

Uva roja globo por kilo a $39.80 pesos

Aguacate Hass malla pieza a $34.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $74.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Chuleta mixta de lomo por kilo a $108 pesos

Filete de basa por kilo a $74.90 pesos

Camarón conctelero chico por kilo a $149 pesos

