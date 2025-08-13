Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a tres sujetos que presuntamente habrían robado una bodega de harina en la Colonia Las Huertas.

Los oficiales atendieron un reporte del C5 Guadalajara en el que se informó que tres sujetos habrían ingresado a un local ubicado en Rita Pérez de Moreno y Francisco de Ayza. Los individuos habrían amagado a los empleados con aparentes pistolas y robado dinero en efectivo.

Los elementos llegaron justo cuando los tres hombres salían del lugar y al notar su presencia, los presuntos delincuentes intentaron huir. Con ello, comenzó una persecución, sin embargo, fueron detenidos a unas cuadras de distancia.

Se les aseguró una pistola calibre .357 con alrededor de cinco cartuchos útiles, un arma 9 milímetros con cuatro tiros disponibles y un arma de utilería. Así como un cuchillo y el dinero hurtado.

Los sujetos fueron identificados como César "N" de 26 años, José "N" de 38 y Donato "N" de 46 años de edad, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación judicial.

Te puede interesar: Decomisan material millonario en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

