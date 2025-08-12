En las últimas semanas, la popular empresa de dentífricos e higiene Colgate-Palmolive se ha visto envuelta en múltiples conflictos a lo largo de toda América Latina debido a las reacciones adversas que tuvo uno de sus productos en varios usuarios.Lo que comenzó en Argentina y Brasil, se extendió a México, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya emitió un comunicado en el que alerta a los compradores sobre el peligro de utilizar la pasta Colgate Total Clean Mint.De acuerdo con las denuncias de los afectados, esta pasta podría causar dolor, inflamación de encías, irritación bucal y otras molestias en la boca, por lo que se prohibió su uso.Ante esto, la Cofepris también anunció que el dentífrico Colgate Total Clean Mint será retirado inmediatamente del mercado y todas aquellas personas que compraron la pasta podrán solicitar la devolución.Estos son los pasos que debes seguir para obtener el reembolso total de tu producto:El horario de atención de la compañía está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.Otra opción para comunicarte es por medio de su línea telefónica al número 800-001-1400.Colgate también ofrece cambiar el producto afectado por cualquier otro de la misma marca, sin costo adicional, aunque este cambio se debe realizar directamente con la marca y no es admisible en tiendas o comercios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP