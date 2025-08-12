En las últimas semanas, la popular empresa de dentífricos e higiene Colgate-Palmolive se ha visto envuelta en múltiples conflictos a lo largo de toda América Latina debido a las reacciones adversas que tuvo uno de sus productos en varios usuarios.

Lo que comenzó en Argentina y Brasil, se extendió a México, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya emitió un comunicado en el que alerta a los compradores sobre el peligro de utilizar la pasta Colgate Total Clean Mint.

De acuerdo con las denuncias de los afectados, esta pasta podría causar dolor, inflamación de encías, irritación bucal y otras molestias en la boca , por lo que se prohibió su uso.

Ante esto, la Cofepris también anunció que el dentífrico Colgate Total Clean Mint será retirado inmediatamente del mercado y todas aquellas personas que compraron la pasta podrán solicitar la devolución.

¿Cómo pedir la devolución de mi pasta Colgate Total Clean Mint?

Estos son los pasos que debes seguir para obtener el reembolso total de tu producto:

No tirar o desechar el dentífrico.

Comunicarse con la línea de atención de Colgate-Palmolive, a la cual puedes acceder en el siguiente enlace: https://www.colgatepalmolive.com.mx/

Dirígete al apartado que dice "Contáctanos".

Selecciona la opción de enviar un correo electrónico y elige la que consideres para este caso.

Llena el formulario con los datos personales y del producto que te solicitan.

Adjunta fotografías de la pasta de dientes.

Espera la confirmación del correo para comenzar con la devolución.

El horario de atención de la compañía está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

Otra opción para comunicarte es por medio de su línea telefónica al número 800-001-1400.

Colgate también ofrece cambiar el producto afectado por cualquier otro de la misma marca, sin costo adicional, aunque este cambio se debe realizar directamente con la marca y no es admisible en tiendas o comercios.

#AvisoDeRiesgo ⚠️ La @COFEPRIS informa que, ante las quejas con sospecha de reacción adversa, se ha instruido a Colgate-Palmolive S.A. de C.V., el retiro del mercado de la Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT, fabricado en México. pic.twitter.com/9noruKtV4R— Secretaría de Salud (@SaludGobPue) August 6, 2025

