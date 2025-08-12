Martes, 12 de Agosto 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 12 de agosto

Lee aquí el listado completo de ofertas para el segundo Martes de Frescura en Walmart de agosto

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas por el Martes de Frescura en Walmart de hoy 5 de agosto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hoy 12 de agosto, Walmart tiene su segundo Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 12 de agosto

Frutas y verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos
  • Papaya maradol por kilo a $19.90 pesos
  • Papa blanca alfa por kilo a $19.90 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos
  • Sandía roja por kilo a $14.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $19.90 pesos
  • Limón sin semilla por kilo a $19.90 pesos
  • Pepino por kilo a $19.90 pesos
  • Limón agrio por kilo a $27.90 pesos
  • Toronja por kilo a $29.90 pesos
  • Uva red globo por kilo a $29.90 pesos
  • Frambuesa 170 gr a $39.90 pesos
  • Kiwi verde por kilo a $79 pesos
  • Manzana Granny Smith por kilo a $29.90 pesos
  • Manzana Ambrosía por kilo a $39.90 pesos
  • Manzana Cosmic Crisp por kilo a $39.90 pesos

Carne, pollo y más

  • Molida de cerdo por kilo a $112 pesos
  • Milanesa de pechuga de pollo por kilo a $174 pesos
  • Molida de res SuKarne a $87 pesos
  • Pechuga de pollo sin piel por kilo a $174 pesos
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300g a $109 pesos
  • Carne de cerdo SuKarne deshebrada 300g a $74 pesos
  • Molida de res 90/10 por kilo a $214 pesos
  • Chuleta de cerdo ahumada por kilo a $112 pesos
  • Filete de tilapia por kilo a $109 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $216 pesos
  • Retazo de res con hueso por kilo a $144 pesos
  • Chambarete de res sin hueso por kilo a $202 pesos
  • Lomo de cerdo por kilo a $146 pesos
  • Costilla de cerdo por kilo a $149 pesos
  • Torta de papa por kilo a $99 pesos
  • Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g a $75 pesos

