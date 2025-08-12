Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 12 de agosto

Hoy 12 de agosto, Walmart tiene su segundo Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 12 de agosto

Frutas y verduras

Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos

Papaya maradol por kilo a $19.90 pesos

Papa blanca alfa por kilo a $19.90 pesos

Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos

Sandía roja por kilo a $14.90 pesos

Cebolla blanca por kilo a $19.90 pesos

Limón sin semilla por kilo a $19.90 pesos

Pepino por kilo a $19.90 pesos

Limón agrio por kilo a $27.90 pesos

Toronja por kilo a $29.90 pesos

Uva red globo por kilo a $29.90 pesos

Frambuesa 170 gr a $39.90 pesos

Kiwi verde por kilo a $79 pesos

Manzana Granny Smith por kilo a $29.90 pesos

Manzana Ambrosía por kilo a $39.90 pesos

Manzana Cosmic Crisp por kilo a $39.90 pesos

Carne, pollo y más

Molida de cerdo por kilo a $112 pesos

Milanesa de pechuga de pollo por kilo a $174 pesos

Molida de res SuKarne a $87 pesos

Pechuga de pollo sin piel por kilo a $174 pesos

Carne de res SuKarne deshebrada 300g a $109 pesos

Carne de cerdo SuKarne deshebrada 300g a $74 pesos

Molida de res 90/10 por kilo a $214 pesos

Chuleta de cerdo ahumada por kilo a $112 pesos

Filete de tilapia por kilo a $109 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $216 pesos

Retazo de res con hueso por kilo a $144 pesos

Chambarete de res sin hueso por kilo a $202 pesos

Lomo de cerdo por kilo a $146 pesos

Costilla de cerdo por kilo a $149 pesos

Torta de papa por kilo a $99 pesos

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g a $75 pesos

