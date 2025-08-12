Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 12 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena, sin embargo hay dos zonas que registran calidad Aceptable y otra Mala.

Índice de calidad de aire por zona:

ESPECIAL / SEMADET

Santa Margarita: 31 puntos IMECA

Santa Anita: 54 puntos IMECA

Las Pintas: 69 puntos IMECA

Miravalle: Sin datos puntos IMECA

Tlaquepaque: 35 IMECA

Oblatos: 31 puntos IMECA

Santa Fe: 75 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

Es poco probable que se vea afectada

Población sensible:

Incremento en el riesgo de tener síntomas respiratorios y/o disminución en la función pulmonar.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr, trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

