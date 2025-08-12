El trámite de la licencia de conducir digital está disponible para las personas que cuentan con un permiso de conducir vigente, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

La licencia de conducir digital es una versión electrónica de la licencia física, por lo que tienen la misma validez. Esta puede obtenerse en pocos minutos a través de la aplicación habilitada para el proceso.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital en Edomex?

Para tramitar esta licencia digital es necesario contar con una licencia física vigente. Posteriormente, descarga la aplicación "Licencia Digital Edomex" para iOS y Android; revisa que el desarrollador sea el gobierno mexiquense.

Luego, realiza los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación y oprime "Agregar licencia". Después escanea el código QR al reverso de tu licencia física; cuando el escaneo termine deberás revisar que los datos mostrados en la app coincidan con los del plástico. Haz el escaneo facial para verificar tu identidad. Proporciona un número telefónico. Aquí te llegará un código de verificación, mismo que te pedirá la app. Si hiciste los pasos correctos, tu licencia digital será generada con éxito. No tiene costo adicional.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, este documento identifica y certifica a los ciudadanos que poseen las habilidades para conducir un vehículo automotor.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 40 Bis del Reglamento de Tránsito del Edomex, la licencia digital queda sujeta a las normas técnicas y disposiciones que emita la Secretaría de Movilidad.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en Edomex?

En cambio, si te interesa obtener una licencia física, el primer paso es agendar una cita en el portal https://citas.edomex.licenciamanejo.com/EdoMex/Appointment/New .

El segundo paso es reunir tus documentos: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con foto, comprobante de domicilio, comprobante de pago y certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Para obtener el Formato Universal de Pago entra a este enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion . Recuerda que el costo de la licencia Tipo A (automovilista) es de $719 con duración de 1 año, $963 por 2 años, $1,287 por 3 años y $1,712 por 4 años.

Importante: Si es expedición por primera vez, será obligatorio presentar un examen de conocimientos en modalidad presencial.

MB