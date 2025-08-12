El Área Metropolitana de Guadalajara vivirá una jornada de lluvias y actividad eléctrica este martes 12 de agosto. Aquí los detalles del pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit, Colima y el oeste de Jalisco; muy fuertes en Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde . La temperatura máxima esperada oscilará entre los 27-28 °C y la mínima entre los 17-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

03:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 28 °C 04:00 PM 48% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 57% de probabilidad de lluvia 26 °C 06:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 07:00 PM 31% de probabilidad de lluvia 23 °C

El pronóstico general de lluvia para este martes en Guadalajara es del 56% por ciento, pero es más probable que las precipitaciones se presenten entre las 16:00 y 17:00 horas .

Clima nacional

Se disipa la tormenta tropical “Ivo” al encontrarse con aguas más frías en el Pacífico, por lo que sus efectos directos en México son cada vez menores.

Por otro lado, canales de baja presión, en combinación con el paso de una onda tropical y humedad entrante, dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán, el centro, sur y zonas montañosas del Pacífico.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado . Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

