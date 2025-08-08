Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

