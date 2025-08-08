Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se anuncia, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla