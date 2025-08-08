Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 8 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

