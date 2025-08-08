Viernes, 08 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

