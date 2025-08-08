Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

