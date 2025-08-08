Viernes, 08 de Agosto 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

