Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este viernes 8 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 71%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17