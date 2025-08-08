Viernes, 08 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este viernes 8 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

