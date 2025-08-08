Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 8 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

