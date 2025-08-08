Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 8 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque