SAID 2025: Así se puede solicitar un cambio de escuela tras los resultados

Desde el 3 de agosto de 2025, las familias mexiquenses tienen disponible la consulta de resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID 2025) para el ciclo escolar 2025-2026. A través de este sistema, es posible conocer la escuela y el turno asignados para alumnos de preescolar, primaria o secundaria; si la asignación no resulta satisfactoria, se ofrece la opción de solicitar un cambio de plantel o de turno.

Para consultar la asignación, los padres o tutores deben acceder al portal oficial edomex.gob.mx, entrar en la sección Eventos y Convocatorias e ingresar la CURP del alumno o el folio proporcionado durante la preinscripción.

Del 7 al 27 de agosto de 2025, el sistema SAID abrirá la posibilidad de solicitar modificaciones, ya sea de plantel o de turno. Este procedimiento es sin costo y se efectúa de manera totalmente en línea.

Cronograma específico:

Del 7 al 13 de agosto: cambios permitidos en grados intermedios, como quienes migran entre educación pública o privada.

Del 14 al 20 de agosto: destinadas a estudiantes que ya tienen folio SAID y requieren traslado de plantel.

Del 21 al 27 de agosto: periodo para nuevas inscripciones, dirigido a aspirantes sin folio o que no hicieron preinscripción en tiempo.

Requisitos para realizar el trámite

Para completar tu solicitud, necesitas tener a la mano:

CURP del estudiante

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela deseada

Datos completos del padre, madre o tutor (nombre, teléfono, correo electrónico y CURP)

Aceptación de los términos de privacidad del trámite

Las solicitudes para cambio de escuela o turno dependen de la disponibilidad de lugares en el plantel elegido, por lo que no siempre es posible garantizar la modificación solicitada.

Quienes tengan dudas o requieran apoyo durante el proceso pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al número 800 696 96 96, disponible las 24 horas.

Si no es factible realizar el trámite en línea, existe la opción de acudir directamente a la escuela asignada para consultar la posibilidad de ajustar el turno.

Con el SAID 2025, el Estado de México ofrece una vía clara y accesible para consultar asignaciones escolares y, en su caso, gestionar cambios importantes en el proceso de inscripción. Es fundamental actuar dentro de los plazos estipulados, contar con la documentación requerida y aprovechar las herramientas disponibles —tanto digitales como de atención telefónica— para asegurar una inclusión educativa adecuada para los estudiantes.

