Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13