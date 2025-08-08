Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

