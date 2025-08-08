Viernes, 08 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones