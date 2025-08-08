Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 8 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos