Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 8 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México