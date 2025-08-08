Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 8 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

