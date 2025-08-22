Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 22 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá