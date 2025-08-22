Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 22 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

