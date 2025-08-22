Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey