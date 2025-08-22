Viernes, 22 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones