Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

