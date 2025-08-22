Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 22 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

