Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 22 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

