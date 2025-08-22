Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 22 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque