Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

El clima en Tonalá para este viernes 22 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

