Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se comunicó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 26 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque