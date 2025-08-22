Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se comunicó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

